Grevenbroich: Eltern kämpfen weiter um Kita-Kosten

Grevenbroich Mütter und Väter setzen sich für bessere Bedingungen in den Kitas ein. Dass der Rat Sofortmaßnahmen beschlossen hat, ist ihr Verdienst. Mehr aber könne die Stadt sich nicht leisten, sagt der Erste Beigeordnete Michael Heesch.

Pünktlich zum neuen Kindergartenjahr hat der Bund der Steuerzahler (BdSt) NRW die Elternbeiträge in 57 Kommunen verglichen und dafür die kreisfreien Städte sowie die Kommunen mit mehr als 60.000 Einwohnern herangezogen. Die Art der Erhebung und die Höhe der Beiträge fallen in den untersuchten Kommunen sehr unterschiedlich aus – bei den Höchstbeträgen mischt Grevenbroich ganz vorne mit. „Auch nach den ersten Veränderungen“, wie Nina Kunze sagt. „Wir sind noch nicht am Ziel, das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein“, beschreibt die dreifache Mutter die lineare Anpassungen um zwei Prozent und und Erhöhung des Freibetrags.

• Gerne können Sie einen Brief schreiben an die NGZ, Am Südwall 16, 41515 Grevenbroich.

• Am schnellsten geht’s per Anruf

Wie in anderen Bundesländern – derzeit geht durch Bayern eine Netzpetition zur kompletten Abschaffung der Kita-Gebühren – wolle man auch in der Schlossstadt weiter kämpfen. „Wir wissen, dass Grevenbroich nicht die reichste Stadt ist“, ist sich Rebecca Siebert der finanziellen Situation bewusst, aber wer mit Familienfreundlichkeit wirbt, müsse eben auch etwas für diese Auszeichnung tun. „Wir sind jetzt natürlich gespannt, was der Arbeitskreis weiter bewegen wird“, sagt sie über die Fachgruppe, die nach der politischen Sommerpause weiter am Thema arbeiten soll.