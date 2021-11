Kinderbetreuung in Grevenbroich : Eltern beklagen Ausfälle in Allrather Kita

Das Kinderhaus Regenbogen in Allrath ist seit Dienstag geschlossen. Voraussichtlich am Montag soll es wieder öffnen. Foto: Dieter Staniek/Stan

Allrath Häufige Personalausfälle, immer wieder Betreuung in Notgruppen, Schließungen: Eltern beschweren sich über die Organisation im katholischen Kinderhaus Regenbogen. Was der Träger zur Situation in der Allrather Kita sagt.