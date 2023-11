Dirk Heyartz (56) in Berlin gewählt Elsener wird Vorsitzender des Bundeselternrates

Dirk Heyartz wird künftig wohl öfter den Weg von Elsen in die Hauptstadt nehmen müssen. Denn der 56 Jahre alte Familienvater ist am Sonntag in Berlin zum Vorstandsvorsitzenden des Bundeselternrates (BER) gewählt worden. Heyartz steht nun an der Spitze der Dachorganisation der Landeselternvertretungen in Deutschland. Über seine Mitglieder vertritt der BER die Mütter und Väter von acht Millionen Kinder und Jugendlichen in allgemein- und berufsbildenden Schulen.