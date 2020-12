Radio Bodewitz in Grevenbroich : Elsener Traditions-Geschäft steht nun unter neuer Flagge

Radio Bodewitz in Grevenbroich

Elsen Radio Bodewitz kooperiert mit „Wir lieben Technik“. Der alteingesessene Elektrohändler in Elsen sieht in dem Konzept die beste Unterstützung für den örtlichen Einzelhändler.

„Radio Bodewitz“ agiert unter neuer Flagge. Das vor sechseinhalb Jahrzehnten gegründete Traditionsgeschäft aus Elsen hat sich dem „Wir lieben Technik“-Konzept als Partnerbetrieb angeschlossen. Am Donnerstag wurde Eröffnung an alter Stelle gefeiert.

Seit 1955 ist die Firma eine feste Fachhandelsgröße in der Stadt. Gegründet von Friedrich Bodewitz, ist das Geschäft für Radios, Fernseher und Elektroartikel noch immer fest in Familienhand. Tochter Gerlinde und Schwiegersohn Jürgen Müller, die seit 1977 im Unternehmen aktiv sind, führen das Geschäft seit 26 Jahren weiter. „Handel ist Wandel“, heißt der Leitspruch, der sie in der Vergangenheit ständig begleitet hat.