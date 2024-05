Lebensmittelausgabe in Grevenbroich „Elsener Tisch“ muss immer mehr Menschen versorgen

Die ehrenamtlichen Helfer haben in den vergangenen 20 Jahren vorwiegend ihre privaten Autos eingesetzt, um die Lebensmittel-Spenden im gesamten Rhein-Kreis Neuss abzuholen – und um sie in einigen wenigen Fällen auch an Bedürftige zu liefern, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Damit war für die Helfer eine enorme Last verbunden: insbesondere durch den Verschleiß der Autos auf den Touren, bei denen nicht selten 100 Kilometer und mehr zusammenkommen. Doch die Zeiten der Privatautos gehören seit wenigen Tagen (zumindest größtenteils) der Vergangenheit an: Der „Elsener Tisch“ ist jetzt mit einem eigenen Transporter mobil.