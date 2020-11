Kinderwünsche werden erfüllt : Elsener starten wieder eine Wunschbaum-Aktion

Elsen Kirmesfreunde und Ehrenamtler haben wieder einen Weihnachtsbaum in Elsen aufgestellt. Die Tanne ist geschmückt mit den Wünschen bedürftiger Kinder, die bis zum 18. Dezember erfüllt werden können.

Unter dem Motto „Wenn Kinderträume wahr werden“ haben die Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth und der „Elsener Tisch“ in der Vorweihnachtszeit erneut eine Geschenke-Aktion für bedürftige Kinder organisiert. In der Sparkassen-Filiale an der Richard-Wagner-Straße ist jetzt ein prächtiger Weihnachtsbaum aufgestellt worden. Die Tanne wurde geschmückt mit vielen Sternen, die in den örtlichen Kitas gebastelt wurden, und den Wunschzetteln von Kindern des „Elsener Tischs“.