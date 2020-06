Alternativ-Programm für das beliebte Familien-Event : Elsener feiern ein „Kinderfest to go“

Info

Kinderfest Die Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth feiert seit einigen Jahren ein Kinderfest, das sich wachsender Beliebtheit erfreut. Mehr als 1000 Kinder, Jugendliche und Familien nehmen an dem Programm, das von Vereinen und Organisationen mitgestaltet wird, teil.

Kinderfest to go Als Alternative für die abgesagte Veranstaltung wurden 200 Kinderfest-Taschen gepackt. Wegen der derzeitigen Vorschriften braucht es zum Erhalt einer Tasche einer Anmeldung per E-Mail an kinderfest@klompenkirmes.de mit Angaben zum Namen und Alter der Kinder aus dem jeweiligen Hausstand. Ein Termin zur Übergabe wird dann per Mail mitgeteilt. 150 Taschen werden auf diese Weise vergeben, weitere 50 gehen an die Gruppen der verschiedenen Betreuungseinrichtungen in Elsen.