Heimatfest in Elsen und Fürth : Dirk und Melanie Bennert führen die Kirmes an

Dirk und Melanie Bennert führen die Kirmes an

Heimatfest in Elsen und Fürth

Elsen-Fürth Das Heimatfest der Kirmesgesellschaft beginnt am kommenden Samstag. Der Programmplan ist gut gefüllt, das Königspaar hat ein anstrengendes Wochenende vor sich. Was sie und alle Gäste erwartet.

Die Orte werden festlich geschmückt, die Vorfreude steigt: Am Samstag, 5. Oktober, beginnt das Heimat- und Erntedankfest der Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth 1924, die Klompenkirmes. Im Mittelpunkt steht das glückliche Königspaar Dirk und Melanie Bennert. Vor fünf Jahren gaben sich die beiden das Ja-Wort fürs Leben, nun repräsentieren sie als Königspaar die Kirmesfreunde.

Führungserfahrung hat der 51 Jahre alte König reichlich, er leitet bei RWE die Abteilung Führungsmanagement. Seine Frau und Königin arbeitet als Diabetes- und Wundassistentin in einer Praxis. Unterstützt wird das Königspaar von der Ehrengarde „Rösige Boschte“, von seinen Hofdamen und natürlich von seinen Adjutanten Anja und Erich Gese sowie Kurt Wannemacher. Übrigens feiern die Elsener und Fürther noch mit zwei weiteren Königen: Vincent Neifert (7) ist Edelknabenkönig, Pius Goertz (12) Jungklompenkönig.

Vier Tage lang werden die beiden Orte im Zeichen des Heimatfests stehen. Am Samstag um 15 Uhr wird das Tambourcorps Elsen-Fürth das Fest einspielen. Nach der Serenade ab 18.30 Uhr setzt sich um 19.30 Uhr der Fackelzug in Bewegung. Bei der Zeltfete ab 20.30 Uhr sorgt „Groovehouse“ für Musik und Stimmung.

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Festgottesdienst in St. Stephanus und dem Totengedenken auf dem Ehrenfriedhof. Beim musikalischen Frühschoppen ab 11 Uhr werden Jubilare geehrt. Der Festball zu Ehren des Königspaares – wiederum mit „Groovehouse“ – startet um 20 Uhr. Ein Höhepunkt wird der Auftritt von Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann sein. Der Eintritt ist frei.

Am Montagmorgen folgt der nächste Höhepunkt: Der große Klompenzug ab 11 Uhr mit Parade, daran schließt sich der Klompenball an. Um 14 Uhr werden die Jungkönige geehrt, um 15.30 Uhr der neue Klompenkönig proklamiert. Am Dienstag startet um 11 Uhr der musikalische Frühschoppen mit Erbsensuppenessen. Mit dem Krönungsball ab 19 Uhr geht das Fest seinem Abschluss entgegen.