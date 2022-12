Luftfilter sollen vorerst helfen Schimmel-Sanierung in Elsener Schule nötig

Die Tischtennisplatte auf dem Schulhof ist von einem Bauzaun umgeben, daneben türmt sich ein Erdberg. Keine Spielgeräte-Erneuerung steht in der Erich-Kästner-Grundschule an, sondern eine Schimmel-Sanierung: „In einem Kellergeschoss der Schule liegt in einem Bereich des Flures und in einem Abstellraum Schimmel-Befall vor“, erklärt Stadtsprecher Lukas Maaßen auf Anfrage der Redaktion. „Untersuchungen ergaben, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich auf die Außenwände drückt, ebenso im Bereich der Bodenplatte.“ Bemerkt worden sei der Befall bereits in 2021, die Untersuchung der Ursache sei aufwendig gewesen.