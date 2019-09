Verkehrsführung in Grevenbroich : Elsbachtunnel vor 25 Jahren in Betrieb genommen

Grevenbroich (NGZ) Mit Pauken und Trompeten wurde er feierlich eingeweiht: der Elsbachtunnel. Eigentlich nicht viel mehr als eine Eisenbahnunterführung mit ein paar Höhenmetern, wurde das Bauwerk mit viel Prominenz und als Ersatz für die im Volksmund verspottete „Glückauf-Schranke!

25 Jahre ist es her, dass der damalige Bürgermeister Hans Gottfried Bernrath am 30. September 1994 die schrankenlose Verbindung zwischen Elsen-Fürth und der Stadtmitte feierlich eröffnete. Möglich machten die Verkehrsführung auch Mittel rund um die Landesgartenschau. Wo Licht ist, gibt es Schatten und natürlich gab es damals Spötter, die nach Neuss verwiesen. Dort wurde bereits vor der Eröffnung der Eisenbahnverbindung Düren-Neuss nachgedacht, die Streckenführung der Bahn auf einen Hochdamm gelegt und so die Zweiteilung der Stadt verhindert. Weiterer Anlass für Seufzer bilden die Ampeln an beiden Seiten der Unterführung und auch Autolenker, die aus Seitenstraßen auf die Hauptverkehrsachse einfädeln möchten, lernen geduldig zu warten. 1992 bis 1994 wurde zunächst in Höhe der Rheydter Straße für Autos gebaut, zwei Jahre später, am 18. August 1996, wurde dann eine zweite separate Unterführung, für Fußgänger- und Fahrradverkehr aufgenommen. Die Seitenwände dieser Unterführung wurden mit den Wappen des Landes Nordrhein-Westfalen, des Kreises Neuss, der Stadt Grevenbroich und des ehemaligen Bürgermeisterei Elsen geschmückt. Eine geniale Idee, die gut ankam. Ursprünglich angedacht, Noithausen vom Durchgangsverkehr, insbesondere den Verkehren aus dem Industriegebiet Grevenbroich-Ost, zu befreien, wartet hier der Geistersblitz noch auf seine Umsetzung.