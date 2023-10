Natur in Grevenbroich Neuer „Elsbachsteig“ kommt bei Wanderern gut an

Der von der Studentin Lisa Merk entwickelte, 3,2 Kilometer lange Pfad vermittelt Wissenswertes über die Natur im Rekultivierungsgebiet. Die dazu gehörende, mit Rätseln gespickte Broschüre gibt’s gleich am Eingang zum Elsbachtal – ist aber häufig vergriffen. „Künftig werden wir die Taktung erhöhen und die Flyer rechtzeitig vor den Wochenenden an der Infotafel neu auslegen“, sagt Eßer. Zurzeit ist das aber nicht möglich. Denn die Tafel musste demontiert werden, weil die Stadt die in unmittelbarer Nähe stehenden Pappeln kappt. Alternativ kann der Steig mit der „Reku-App RWE erleben“ erkundet werden.