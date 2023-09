Gewässer soll am Hammerwerk offen gelegt werden Neue Aufgabe für den Elsbach

Nicht nur deshalb soll der Bach am Hammerwerk erneuert werden. Das Problem: Unter der Erde liegt eine Engstelle, die beseitigt werden soll. „Der Bach wird bei Dross in ein Rohr mit einem Kantenprofil von zwei mal 1,5 Metern geführt. In der Mitte der Verrohrung aber verjüngt sich der Querschnitt auf 60 bis 80 Zentimeter in einem alten gemauerten Gewölbe“, erläutert Küpper. Das Rohr verlaufe in diesem Bereich zudem S-förmig, „dort sammelt sich Schmutz, der Bereich muss aufwendig gereinigt werden“, so der GWD-Prokurist.