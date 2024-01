Fraktion „Mein Grevenbroich“ zur Zukunft der Klinik „Elisabethkrankenhaus darf nicht das Bauernopfer werden“

„Niemand spricht darüber, dass auf Neusser Stadtgebiet mit dem Johanna-Etienne- und dem Lukaskrankenhaus zwei große Kliniken mit mehr als 950 Betten und nahezu identischen Fachbereichen in unmittelbarer Konkurrenz zueinanderstehen“, sagt Suermann. Zudem werde vorausgesetzt, dass das „Lukas“ in seiner Struktur unangetastet bleibe, „obwohl Verschiebungen von Fachabteilungen an andere Standorte aufgrund der reinen Versorgungssituation für die Neusser Bevölkerung durchaus denkbar wären“.