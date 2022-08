Wegen der hohen Nachfrage in Grevenbroich : Elisabeth-Krankenhaus erweitert erneut die Schmerzmedizin

Wegen der hohen Nachfrage in Grevenbroich

Alexandra Knille im Gespräch mit einer Patientin. In Deutschland leiden zwischen zwölf und 15 Millionen Menschen an chronischen Schmerzen. Foto: Susanne Niemöhlmann/Rheinland Klinikum

Grevenbroich Das Rheinland Klinikum reagiert auf die hohe Nachfrage und erweitert die Klinik auf 24 Betten. Damit sollen auch Wartezeiten auf einen Therapieplatz verkürzt werden.

Die Klinik für Schmerzmedizin am Elisabeth-Krankenhaus in Grevenbroich ist jetzt auf 24 Betten erweitert worden. „Damit reagieren wir auf die hohe Nachfrage und wollen dazu beitragen, die Wartezeiten auf einen Therapieplatz zu verkürzen“, erklärt Daniela Becker, Klinikmanagerin des „Elisabeth“, diesen Schritt. Die beiden Chefärztinnen Dr. Alexandra Knille und Dr. Margaret Schönewolf hatten die Aufnahmekapazitäten erst zu Jahresbeginn von zwölf auf 16 Betten erhöht. Denn der Bedarf ist groß. Zwischen drei und sechs Monate konnten in der Vergangenheit vergehen, bis ein chronischer Schmerzpatient zur stationären Behandlung aufgenommen werden konnte.