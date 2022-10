Schützenfest vom 7. bis zum 10. Oktober : Elfgener Schützen beenden Fest-Saison in der Stadt

Elfgener Schützen beenden Fest-Saison in der Stadt

Thomas und Jessika Paschke werden am Freitag Abend gekrönt. Foto: Bürgerschützenverein Elfgen-Belmen/BSV

Elfgen Mit dem Krönungsball starten die Elfgener am Freitag Abend in ihr Schützenfest. Thomas und Jessika Paschke übernehmen die Regentschaft von Ulrich Boxbücher und Nicole Bongartz, die nach dreijähriger Amtszeit ihr Königsspiel beenden.

Thomas Paschke arbeitet als Meister für Lager und Logistik bei einem Elektrogroßhandel. Sein größtes Hobby ist das Tambourkorps „Heimattreue Elfgen“, dem er schon seit vielen Jahren angehört. Wichtig ist ihm auch der Fußball, er ist großer Fan von Borussia Mönchengladbach . Ehefrau Jessika ist als medizinische Fachangestellte in einer Praxisklinik tätig, zu ihren Hobbys gehören Lesen und Musik.

Das Königspaar ist seit 2009 verheiratet und lebt in Laach. Mit zur Familie gehören die Zwillingstöchter Isabell und Pia, die mit Anna Engels, Sara Fennen, Anna Möcker, Judith Scheutwinkel und Ina Wachtmeister als Hofdamen agieren werden. Die beiden Prinzessinnen Mara Hüsges und Anna Salchert machen den Hofstaat komplett. Unterstützt wird das Königspaar von den Adjutantinnen Melanie Abels und Ramona Siccura vom Tambourkorps „Heimattreue“, das sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Das Fest des Bürgerschützenvereins Elfgen-Belmen wird am Freitag um 19 Uhr mit einem Umzug eröffnet. Um 20 Uhr beginnt – bei freiem Eintritt – der Krönungsball mit der Band „Farbton“. Weiter geht es am Samstag um 18.30 Uhr mit einem Festgottesdienst, dem sich die Gefallenenehrung und die Oberstparade anschließen. Ab 20 Uhr wird im Zelt gefeiert, um 21.30 Uhr gibt es eine Showeinlage mit der Sängerin Sonia Liebing.

Beim Frühkonzert am Sonntag, 10.30 Uhr, werden die Jubilare, der Edelknaben- und der Tellschützenkönig geehrt. Um 15.30 Uhr formieren sich die Schützen zum Festzug, zu dem anlässlich des „Heimattreue“-Jubiläums mehrere Tambourkorps und Musikvereine erwartet werden. Am Montag um 17 Uhr zieht das Klompenregiment durch den Ort. Ziel ist das Zelt, in dem ein zünftiger Klompenball gefeiert wird.