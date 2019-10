Schützenfest beginnt am 11. Oktober : Elfgener Schützen beenden den Festreigen in der Stadt

Elfgen Ulrich Boxbücher und seine Lebensgefährtin Nicole Bongartz übernehmen am Freitag die Regentschaft von Harald und Johanna Bochenek. Mit der feierlichen Krönung beginnt das Schützenfest in Elfgen. Traditionsgemäß beendet der Bürgerschützenverein Elfgen/Belmen die Fest-Saison im Stadtgebiet.

Ulrich Boxbücher und Nicole Bongartz leben in Wevelinghoven. Beide sind dem Schützenwesen in ihrem Heimatort (Jägerzug) und in Elfgen (Marinezug) eng verbunden. „Das sind unsere Hobbys“, sagt der künftige König. Geboren ist Ulrich Boxbücher 1968 in Kerpen-Buir. Aber Kindheit und Jugend hat er in Wevelinghoven verbracht, schließlich eine Ausbildung zum Rohrnetzbauer bei den Kreiswerken Grevenbroich abgeschlossen – und dort ist er noch heute tätig.

Ulrich Boxbücher und Nicole Bongartz werden jetzt gekrönt. Foto: Bürgerschützenverein Elfgen-Belmen

Die Bürokauffrau Nicole Bongartz, 1975 in Wevelinghoven geboren, verbrachte ihre Kindheit in Alt-Elfgen. Als Tochter des Ehrenoberst Paul Bongartz hat sie Schützenblut in den Adern. Wenn es dann am 11. Oktober soweit ist und die Residenz am Elfgener Weg ihre Türen öffnet, werden Robert und Sandra Bednarek sowie Heinz und Katrin Faßbender dem Königspaar als Adjutanten zur Seite stehen. Zum Hofstaat gehören die Hofdamen Sara Fennen, Julia Kratzke, Laura Schamp und Shirley Schleuter, die Prinzessinnen Mia Bednarek, Charlotte Kremer und Finja Meurer sowie Prinz Leon Humpesch.

Nach der Krönung, die am Freitag, 20 Uhr beginnt, wird das Fest am Samstag fortgesetzt. Beim Ball am Abend können sich die Besucher des Festzelts auf eine Show-Einlage von Sarah Schiffer freuen. Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit dem Frühkonzert, um 15.30 Uhr setzt sich der Festzug in Bewegung, der seinen Höhepunkt in der Königsparade findet.

Am Montag klappern die Holzschuhe durch Elfgen: Um 17 Uhr beginnt der Klompenzug, anschließend herrscht gute Laune beim Klompenball im Zelt.

(NGZ)