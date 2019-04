Berthold Reinartz ist neuer Präsident : Elfgener leitet jetzt den Golfclub in der Erftaue

Elfgener leitet jetzt den Golfclub in der Erftaue

Berthold Reinartz ist neuer Präsident des Golfclubs „Erftaue“. Der 69-Jährige gehört der Gemeinschaft seit 14 Jahren an. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Berthold Reinartz ist zum neuen Präsidenten gewählt worden. Der 69-Jährige hat sich vorgenommen, die Mitgliederzahl zu erhöhen.

Eigentlich ist er ein leidenschaftlicher Jäger, der sein Revier in der Eifel hat. Dass Berthold Reinartz zum Golfsport gefunden hat, war ein Zufall – und gleichzeitig Liebe auf den ersten Blick. „Das ist ein faszinierendes Freizeitvergnügen“, schwärmt der 69-Jährige mit einem Blick auf die weitläufige Anlage am Stadtrand. Erst 2009, nach dem Eintritt in den Ruhestand, fand er genügend Zeit, um sich dem Spiel zu widmen. Sein Handicap hat Reinartz seitdem auf 25 verbessert – „damit bin ich recht zufrieden“, sagt er.