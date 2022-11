Rührende Aktion in Grevenbroich : Elfgener fahren St. Martin mit Mini-Traktor durchs Dorf

Elfgen Toni Schläger (84) hätte wohl kein Pferd mehr reiten können. Stattdessen sorgten die Organisatoren des Martinszugs im Stadtteil dafür, dass er auf einem Pritschenwagen mitfahren konnte.

Wenn es um die Brauchtumspflege geht, werden Rheinländer auch mal erfinderisch. Erst recht die Elfgener. Weil „ihr“ St. Martin zu alt ist, um aufs Pferd zu steigen, haben sich die Organisatoren des Martinszugs im Stadtteil etwas Besonderes einfallen lassen: Statt im Sattel auf dem Rücken eines Kaltblüters baten sie Martins-Darsteller Toni Schläger, in einem großen Sessel Platz zu nehmen. In einem Sessel, den sie entgegen der Fahrtrichtung auf der Pritsche eines Karnevalsgespanns befestigt hatten.

Am Steuer des Martins-Wagens, einem einachsigen Gartengerät (eine Art Mini-Traktor), saß Sebastian Helpenstein. „Normalerweise ist das unser Karnevalsgespann für den Zug in Gustorf“, verrät Annemarie Helpenstein. Doch das Teil lässt sich multifunktional einsetzen – sogar am 11. November: am ersten Tag der „fünften Jahreszeit“, der auch der Martinstag ist.