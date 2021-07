Politik in Grevenbroich : Elektro-Fahrrad statt Wahlplakate

Politik in Grevenbroich

Grevenbroich Die Grüne fordern einen kompletten Verzicht auf Laternenpfahl-Poster in Grevenbroich. Sie verschandeln das Stadtbild, meint Fraktionschef Peter Gehrmann. Wie seine Partei ohne die „Pappe“ auskommen will.

Die Grünen fordern eine deutliche Reduzierung von Wahlplakaten in Grevenbroich. Künftig sollen die Werbeposter für Parteien und Kandidaten nur noch an einigen wenigen Stellen aufgehängt werden. „Solche Plakate verschandeln das Stadtbild“, sagt Fraktionschef Peter Gehrmann. „Ich glaube nicht, dass sie Menschen motivieren, sich an der Wahl zu beteiligen. Sie schrecken mehr ab.“