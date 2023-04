„Grevenbroich elektrisch“ 2023 Stadtfest zieht Tausende in die City

Philip Breuer hatte unter einen riesigen Pavillon gut ein Dutzend KTM-Motorräder in Schwarz-Orange präsentiert, alle mit Benzinmotoren. Aber Breuer ist ja auch Ford-Händler, und in dieser Funktion hatte er einen voll elektrischen Mustang mitgebracht. Can Cukan von Auto Levy in Neuss hatte das wohl exklusivste Fahrzeug mitgebracht: Ein imposantes Auto von Toyota mit Wasserstoff-Antrieb. „Den Mirai gibt es ab 64.000 Euro“, erklärte der Verkäufer. Real sei eine Reichweite von 420 Kilometern. Der Haken an der Sache: Deutschlandweit gibt es derzeit lediglich 92 Wasserstoff-Tankstellen, unter anderem in Düsseldorf und Mönchengladbach. Aber der Verkäufer konnte auch tolle Fahrzeuge mit Elektroantrieb zeigen.