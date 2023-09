Eiserne Hochzeit in Kapellen Aus einer Schulfreundschaft wurden 65 Ehejahre

Margret Schmidt wuchs an der Friedrichstraße auf und machte nach der Schule eine Ausbildung bei A&C in Grevenbroich. Dort blieb sie nach der Lehre eineinhalb Jahre und wechselte dann zum Düsseldorfer Kaufhof, wo sie bis 1965 arbeitete. Kurt Schmidt (84) wurde in der Lausitz geboren und machte nach der Schule eine Lehre als Betriebsschlosser bei der Eisenbahn.