Starkregen in Grevenbroich Eisenbahn-Unterführungen schon wieder vollgelaufen

Am Freitagvormittag hat ergiebiger Regen einmal mehr dazu geführt, dass große Mengen Wasser in Grevenbroicher Eisenbahn-Unterführungen geflossen sind. Wie Stephan Renner vom städtischen Kommunikationsstab mitteilte, musste der Elsbachtunnel in der Stadtmitte ab etwa 10.30 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Mitarbeiter der Stadtbetriebe, die zufällig vor Ort gewesen seien, hätten die Zufahrten mit ihren Autos blockiert – so lange, bis das sich in der Senke stauende Wasser abgeflossen war.