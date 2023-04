Eisdieleninhaberin in Grevenbroich „Eis ist Luxus. Darauf verzichten die Leute am ehesten“

AYNUR Die Kunden reagieren ganz normal. Die meisten wissen selbst, was die Einkäufe kosten, für die Preise gibt es deshalb volles Verständnis. Nur eine Kundin hat sich bis jetzt beschwert, und das auch eher über den Preis des Kaffees. Bei Eis spielt auch das Wetter eine große Rolle, auch deshalb läuft die Eis-Saison bisher schlechter als in den vergangenen Jahren. Es gibt auch Kunden, die momentan grundsätzlich seltener kommen, aber das liegt an der Krise.