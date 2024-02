Lebensqualität in Grevenbroich Eiscafé Milano eröffnet in alter Bäckerei-Filiale

Die Freude über die neue Eisdiele im Ort ist bei den meisten Neuenhausern groß und auch Giuseppe Farruggia kann es kaum erwarten. Er wurde in Belgien geboren, wuchs in der Südstadt auf und führte mit seiner Frau 14 Jahre das Eiscafé im Montanushof, das viele Stammkunden sehr vermissen. Ein Jahr betrieb er ein Eiscafé in Hochneukirch, dessen Außenterrasse jedoch etwas abseits vom Geschäft lag. In der Winterpause erfuhr er vom Ladenlokal in Neuenhausen und griff zu. Der Bedburdycker freut sich schon jetzt, dort künftig insgesamt 12 Tische zu haben, von denen bei schönem Wetter die Hälfte im Freien genutzt werden kann. Das Ehepaar kennt Neuenhausen und freut sich auf die neue Wirkungsstätte. Dort will Farruggia künftig jeden Tag von 9.30 bis 21 Uhr sowie sonntags und an Feiertagen von 10 bis 21 Uhr seine Köstlichkeiten anbieten. In der Nachbarschaft hat er sich schon vorgestellt.