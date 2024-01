Alarm für die Feuerwehr Grevenbroich Nächtlicher Einsatz auf der A 46 – Auto schiebt sich unter Sattel-Auflieger

Am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr ist es auf der Autobahn 46 nahe der Anschlussstelle Kapellen in Fahrtrichtung Heinsberg zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Auto gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, schob sich dabei das Auto unter den Auflieger des Sattelzugs. Die Einsatzkräfte wurden zunächst mit dem Stichwort „eingeklemmte Person“ alarmiert – vor Ort stellte sich das Ganze allerdings als harmloser heraus. Eingeklemmt war niemand, und es gab bei den Beteiligten auch keine ernsthaften Verletzungen: Nach Angaben der für Autobahnangelegenheiten zuständigen Polizei in Düsseldorf musste keiner der drei Auto-Insassen im Krankenhaus behandelt werden.