Ärgernis in Grevenbroich : Einkaufswagen strandet am Südwall

Dieser Einkaufswagen steht seit Wochen in der Innenstadt. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Seit Wochen steht der Wagen an einem Radständer in der Innenstadt – und keinen kümmert’s. Nicht das erste Mal, dass Einkaufswagen in Grevenbroich und Umgebung „abgängig“ sind.

Während der Synagogenplatz in der Innenstadt sprichwörtlich „aufgemöbelt“ wird, sieht es direkt um die Ecke schmuddelig aus: An einer weißen Fassade direkt am Südwall klaffen Schmierereien, es stehen Mülltonnen herum – und seit Wochen auch ein herrenloser Einkaufswagen, der zu einer Kaufland-Filiale gehört. Seit dem Grevenbroicher Schützenfest Anfang September steht der Einkaufswagen dort. Der Anblick ist ein Ärgernis, doch offenbar kümmert sich niemand darum, den „entführten“ Wagen zurückzubringen. Vergangene Woche Donnerstag war der herrenlose Wagen bereits in der Mängelmelder-App der Stadt angezeigt worden – doch bis Montag hat sich nichts verändert.

Dass Einkaufswagen Grevenbroicher Supermärkte „abgängig“ sind, kommt immer wieder vor. Aus Sicht von Kaufland ist das aus zwei Gründen „sehr unglücklich“: „Zum einen möchten wir unseren Kunden immer eine ausreichende Anzahl an Einkaufswagen zur Verfügung stellen. Zum anderen können Einkaufswagen, die außerhalb unseres Geländes abgestellt werden, eine Gefahrenquelle darstellen. Wir möchten unsere Kunden deshalb bitten, die Einkaufswagen ausschließlich in der Filiale und dem dazugehörigen Parkplatz zu nutzen“, sagt eine Kaufland-Sprecherin. Mitarbeiter würden entwendete Einkaufswagen wieder einsammeln. „Für Hinweise zu Standorten von herrenlosen Einkaufswagen beispielsweise an unserer Kundeninfo sind wir daher immer sehr dankbar.“

In der Vergangenheit haben herrenlose Einkaufswagen im Raum Grevenbroich auch schon Polizei und Feuerwehr beschäftigt. Das beweist ein Fall aus Jüchen-Waat: Ende Mai gab es dort einen skurrilen Feuerwehreinsatz wegen eines Einkaufswagens, den Unbekannte mit langen Schrauben im Asphalt eines Fahrradwegs verankert hatten. Der rollenlose Wagen aus Metall stellte eine Gefahr für Radfahrer dar, weil er „bombenfest“ auf dem Weg montiert worden war. Inzwischen gehen immer mehr Supermärkte dazu über, ihre Einkaufswagen insbesondere außerhalb der Geschäftszeiten vor Diebstählen und Zweckentfremdung zu schützen.

(cka)