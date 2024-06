Streit um Jugendhilfe in Grevenbroich beigelegt Familienbüro bleibt, Verein Alte Feuerwache erhält aber weniger Geld

Der Auslöser für den Streit: Die Stadt hatte errechnet, dass sich die Aufgaben, die der Verein Alte Feuerwache als Jugendhilfeträger in Grevenbroich erfüllt, auch mit viel weniger Geld stemmen lassen. 275.000 Euro pro Jahr sollten reichen, hatte die Stadt mitgeteilt. Tatsächlich aber waren zuletzt jährlich fast eine halbe Million Euro geflossen, auch für das laufende Jahr. Der Verein hatte erklärt, seine Angebote in der bestehenden Form nicht ohne das Geld aufrechterhalten zu können. In der Folge stand die Zusammenarbeit auf der Kippe.