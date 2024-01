Platz der Deutschen Einheit in Grevenbroich Entree zum Bahnhofsviertel soll in zwei Schritten grüner werden

Ein gutes Dutzend rot-weißer Absperrbaken an der Westseite des Platzes zeigt deutlich, dass die Arbeiten zur Neugestaltung des Viertel-Entrees noch nicht abgeschlossen sind. Auch wenn das Gros der Arbeiten längst erledigt ist: Das Feintuning am Platz der Deutschen Einheit fehlt noch. So sind die Absperrbaken beispielsweise eine Notlösung, um Falschparker vom Befahren des Platzes abzuhalten. Die Stadtbetriebe wollen die finale Gestaltung dieses Jahr anpacken – und zwar in zwei Schritten.