Kapellener feiern Eiserne Hochzeit : Einem Sängerfest folgten 65 gemeinsame Ehejahre

Kapellen Mit einem Frühstück im Kreis der Familie feiern Käthe und Walter Hildebrandt am heutigen Mittwoch, 19. Oktober, ihre Eiserne Hochzeit. Freunde und Nachbarn der Weimarstraße kommen später zu einem kleinen Umtrunk vorbei. Kennen lernte sich das Paar beim Sängerfest des Pfarrchores St. Cäcilia.

Katharina Hildebrandt, genannt Käthe, wurde in Hemmerden geboren und zog mit den Eltern und einem Bruder nach Kapellen. Nach der Volksschule arbeitete sie bei der Wäscherei Hein in Neuss, später reinigte sie öffentliche Gebäude in Kapellen. Beim Sängerfest des Pfarrchores St. Cäcilia sah sie ihren späteren Mann Walter zum ersten Mal. „Der gefiel mir sofort. Ich wollte immer einen großen stattlichen Mann haben“ erinnert sich die 86-jährige. Walter Hildebrandt wuchs in Weimarschmieden in Unterfranken mit vier Geschwistern auf und kam mit 14 Jahren ins Rheinland, trat eine Lehre zum Maschinenschlosser in Holzheim an. Zunächst wohnte er beim Landwirt Kempermann in Kapellen. Mit dem Gesellenbrief in der Tasche wechselte er zu einer Maschinenfabrik und 1961 zu einem Unternehmen für Galvanotechnik, beide in Neuss.