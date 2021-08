Prior Bruno Robeck über Musik in der Corona-Zeit : Eine Melodie, die uns mitreißt

Grevenbroich Ob beim Gottesdienst in der Kirche, im rheinischen Schützenwesen oder auch beim Abendsport – mit Musik geht alles besser. Gerade in schwieriger Zeit – wie jetzt in der Corona-Pandemie brauchen die Menschen eine Melodie, die sie mitreißt, meint Prior Bruno Robeck vom Kloster Langwaden.

In vielen großen Geschäften, aber auch in Arztpraxen und in öffentlichen WC-Anlagen wird man mit Musik beschallt. Mit Musik geht alles besser. Die Menschen sollen auf die entsprechenden Orte eingestimmt werden. Ich muss zugeben, dass mir die passende Musik bei meinem persönlichen Abendsport auch hilft, um in Schwung zu kommen. In der Stille des Kellerraumes mich nur körperlich abzumühen, ist mir eine zu große Herausforderung, die ich gerne durch Musik oder eine interessante Radiosendung kompensiere.

Dass mit Musik alles besser geht, wusste die Kirche schon immer. Die Freude der Gläubigen, nach dem Lockdown die Gottesdienste wieder mitfeiern zu können, wurde auch durch das Gesangsverbot stark gedämpft. Wir als Mönchsgemeinschaft waren froh, während der gesamten Zeit singen zu dürfen, da wir als ein Haushalt permanent auf engem Raum zusammenleben. Die täglich drei bis vier Stunden in der Klosterkapelle sind abwechslungsreich, wenn der eine Teil der Gebete gesungen und der andere Teil gesprochen wird.

Grevenbroich Kloster Langwaden Prior Pater Bruno Robeck Zisterzienser Foto: Melanie Zanin

Beim bloßen Sprechen würden wir dem Großteil der alten biblischen Gebete nicht gerecht, die als Lieder verfasst worden sind. Wenn wir auch nicht mehr die ursprünglichen Melodien kennen, so helfen uns die Tonfolgen, die im Laufe des ersten Jahrtausends in den Klöstern entwickelt worden sind.

Es stimmt auch, was der heilige Augustinus gesagt hat: „Wer einmal singt, betet doppelt“. Durch das Singen wird nicht eine doppelte Leistung erbracht, wohl aber eine höhere Intensität erreicht. Gerade aus diesem Grunde sind Gesang und Musik so wichtig, weil die mit dem Wort verbundene Melodie nicht nur den Kopf erreicht, sondern auch das Gemüt des Menschen berührt.

Auch bei Radioliedern ist es oft so, dass man sich erst aufgrund der schönen Melodie mit dem Liedtext beschäftigt, dessen Inhalt jedoch vielfach enttäuschend dürftig ist. Dass mit Musik alles besser geht - wer wüsste das im Rheinland nicht besser als die Schützenvereine?! Auch in diesem Jahr mussten die Schützenfeste in der gewohnten Form ausfallen, um die Menschen vor der Pandemie zu schützen. Aber es herrschte nicht mehr dieselbe lähmende Atmosphäre wie im vergangenen Jahr. Die Vereine versuchten, eine Antwort auf die Pandemie zu finden.

Lautstark zu hören war die Marschmusik, die die Grevenbroicher Schützen gestern organisiert hatten. Mit ihrer Musik luden sie zum Impfen ein, damit noch mehr Menschen geschützt werden. Mit einem rheinischen Augenzwinkern hatten die Schützen angekündigt, den Leuten den Marsch zu blasen.