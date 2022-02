Spiritueller Zwischenruf aus dem Kloster Langwaden : Eine Friedenszone für alle Länder

Meinung Langwaden Die Einteilung in Zonen kann die Welt übersichtlicher machen. Diese Ordnung muss dann aber auch von allen akzeptiert werden, meint Bruno Robeck, Prior der Langwadener Zisterzienser.

Wir brauchen Worte, um uns mitteilen zu können. In neuen Situationen müssen gelegentlich neue Worte erfunden werden. Die Coronapandemie bringt immer wieder neue Worte und manchmal auch Wortungetüme hervor. Ein jüngst eingeführter Begriff hilft mir, eine alte persönliche Erfahrung zu benennen. Es ist der Begriff „Brauchtumszone“.

Bruno Robeck ist Prior der Langwadener Zisterziensermönche. Foto: Melanie Zanin

Mit meinem Klostereintritt kam ich in die rheinische Brauchtumszone, ohne mir dessen bewusst zu sein. Ich merkte nur, dass hier an jeder Ecke Schützenfest gefeiert wurde und dass ich auf keinen Fall „Fasching“, sondern nur „Karneval“ sagen durfte. Ein großes Hinweisschild hätte mir geholfen: „Achtung! Sie betreten die rheinische Brauchtumszone!“ Als Berliner war ich solche Warnhinweise gewohnt. Wer in der Stadt lange genug geradeaus ging, stieß irgendwann auf ein Schild: „Achtung! Sie verlassen den amerikanischen (wahlweise auch den französischen oder britischen) Sektor!“

Mit dem Leben in Zonen kannte ich mich aus. Besonders wichtig – wenngleich auch nicht komfortabel – war der Interzonenzug. Er bestand aus den nicht gerade besten Waggons der damaligen Deutschen Bundesbahn und Reichsbahn. Er verband den Westteil Berlins mit dem deutschen Bundesgebiet. Auf dieser Schiene kam ich in die rheinische Brauchtumszone, wobei sich mir jetzt die Frage stellt, wie viele Brauchtumszonen ich auf dieser langen Bahnfahrt durchfahren habe, ohne es bemerkt zu haben. Wenn aktuell von Brauchtumszonen gesprochen wird, geht es jedoch um etwas anderes. In der großen kulturellen Brauchtumszone „Rheinland“ werden jetzt viele kleine virologische Brauchtumszonen „Karnevalshochburg“ eingerichtet.

Köln sticht wieder einmal besonders hervor, wenn es gleich die ganze Altstadt zu einer überschaubaren Brauchtumszone erklärt. Kann man da noch den Überblick behalten oder hat man schon den Weitblick verloren? Die Altstadt als Brauchtumszone wäre ein schöner Witz, aber sie ist ernste Realität. Da lob ich mir den Rhein-Kreis Neuss, der es tatsächlich geschafft hat, die Zahl der Corona-Infizierten zu Beginn der Karnevalswoche auf exakt 11.111 zu senken. Karnevalsgemäß finde ich auch, dass sich in diesem Jahr die gesellschaftlichen Verhältnisse einmal andersherum drehen. Bisher mussten sich die sogenannten Karnevalsmuffel während der „tollen Tage“ in abgelegene Gegenden verziehen. Nicht wenige suchten auch immer wieder Klöster auf.

In diesem Jahr müssen sich alle Jecken auf bestimmte Orte beschränken. Auf den Straßen ist es eher ruhig. Das hängt jedoch auch mit einem anderen Ereignis zusammen, das die ganze Welt erschüttert: den durch Russland begonnenen Ukrainekrieg. Darum kommt auch der Rosenmontagszug nicht an die frische Luft. Er sollte in diesem Jahr durch das Rhein-Energie-Stadion ziehen. Stattdessen laden die Karnevalisten zur Friedensdemonstration mit den entsprechenden Persiflagewagen durch die Innenstadt ein. Die Einteilung in Zonen kann unsere Welt übersichtlicher machen. Diese Ordnung muss dann aber auch von allen akzeptiert werden. Auf keinen Fall darf solch eine Aufteilung die Menschen voneinander isolieren oder gegeneinander aufstellen.

In Deutschland konnten wir erleben, wie die Besatzungszonen zusammengewachsen sind. Es gibt jedoch zwei Zonen, für die wir alle kämpfen sollten: für die Einrichtung und Bewahrung einer globale Zone ohne Covid-19 und für eine Friedenszone, die alle Länder umschließt