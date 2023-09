Kriminalität in Grevenbroich Einbrecher stehlen Geld und Elektronik aus Kita und Schulen

Noithausen/Orken · Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag in die Kita und die Grundschule in Noithausen eingedrungen. Auch die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule erhielt ungebetenen Besuch.

13.09.2023, 12:45 Uhr

Die Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Noithausen und Orken. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben die Täter ein Fenster aufgehebelt, um sich Zugang zu der Kindertagesstätte zu verschaffen. Im Inneren des Gebäudes sollen sie auf der Suche nach verwertbarer Beute einen Büroraum durchgewühlt haben. Bislang steht fest, dass den Unbekannten ein zweistelliger Bargeldbetrag in die Hände fiel. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 16.15 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr. Im gleichen Tatzeitraum wurden aus der nahegelegenen Grundschule mehrere elektronische Geräte entwendet, die von der Polizei aus kriminaltaktischen Gründen nicht näher beschrieben werden. Die Täter hatten sich zuvor offenbar durch das Aufhebeln einer Eingangstür Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Das Diebesgut wurde aus dem Lehrerzimmer entwendet. Die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule an der Hans-Sachs-Straße in Orken gelangte in der Nacht zu Dienstag ebenfalls ins Visier von Einbrechern. Ob die Täter dort auch Beute machten, steht laut Polizei noch nicht fest. Mit den Ermittlungen sind die Mitarbeiter des Kriminalkommissariats 24 beschäftigt; sie überprüfen mögliche Tatzusammenhänge. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

(NGZ)