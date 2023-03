Tatorte in Orken und im Stadtzentrum Einbruchsserie in Grevenbroich – über zwanzig weitere Fälle am Wochenende

Die Kostenpflichtiger Inhalt Serie von Wohnungseinbrüchen in Grevenbroich nimmt nicht ab. Nachdem es in der vergangenen Woche zu rund 20 Taten im Stadtgebiet kam, wurden am Wochenende insgesamt 21 weitere Einbrüche gemeldet. Betroffen waren Häuser im Stadtzentrum und in Orken. Lediglich in einem Fall erbeuteten die Täter eine Handtasche mit Geldbörse, Bekleidung und Schuhe. In allen anderen Fällen blieb es beim Versuch.