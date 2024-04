Einbruch in Grevenbroich-Hülchrath Einbrecher öffnen Terrassentür mit Gewalt und durchsuchen Räume

Am Dienstag ist es zur Mittagszeit zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte am Lauffenberger Weg in Hülchrath gekommen. Wie die Polizei mitteilte, öffneten Einbrecher die Terrassentür mit Gewalt und durchsuchten anschließend mehrere Räume auf Wertgegenstände. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Zu der Tat soll es zwischen 11.30 und 12.20 Uhr gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter 02131 3000.