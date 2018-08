Grevenbroich: Einbruch an der Trimbornstraße

Polizei ermittelt in Grevenbroich : Einbrecher durchsuchen Haus an Trimbornstraße

Grevenbroich An der Trimbornstraße in der Grevenbroicher Innenstadt gelangten Unbekannte jetzt mit Gewalt in eine Doppelhaushälfte. Hebelspuren an einem Fenster zeugen vom Vorgehen der Einbrecher.

Im Haus durchsuchten die Täter Teile des Mobiliars nach Wertsachen. Was ihnen dabei als Beute in die Hände fiel, ist noch nicht bekannt, teilt die Polizei mit. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr. Kriminalbeamte haben Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Die Polizei informiert regelmäßig über einen sicheren Schutz gegen Einbrecher. Die nächste kostenlose Beratung findet am Mittwoch, 15. August, 18 Uhr, statt. Experten der Kripo demonstrieren verschiedene technische Möglichkeiten in einem speziell ausgestatten Raum an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss. Eine Anmeldung unter Telefon 02131 3000 ist erforderlich.

(ngz)