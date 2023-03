Möbel im Wasser versenkt Einbrecher wüten im Hallenbad Neukirchen

Am Donnerstag aber könnte sie sterben. Die Politiker wollen darüber beraten, wie es mit dem Bad weitergehen soll. Die Verwaltung hat in einer Vorlage für die Ratssitzung bereits skizziert, welche Konsequenzen eine dauerhafte Schließung der Einrichtung mit sich bringen: Erstens würde das Objekt mitsamt aller Verpflichtungen gemäß Notarvertrag in das Eigentum der Stadt übergehen. Zweitens müsste sich die Stadt eine neue Lösung für die Bewässerung der nahen Tennisplätze und des Rasenspielfelds überlegen, weil diese an die Wasserversorgung des Bads gekoppelt ist. Drittens müsste die Stadt einen finanziellen Ausgleich für Energiekosten, Grundbesitzabgaben und Versicherungskosten schaffen, für die der Verein von Januar bis März in Vorleistung getreten ist.