Um an den Autoschlüssel zu kommen Roter Audi A5 in Grevenbroich gestohlen - Diebe hebeln Haustür des Eigentümers auf

Die Diebe schlugen in der Zeit von Freitagabend, 22 Uhr, bis Samstagmorgen, 25. Februar 7 Uhr, an der Äuelsbergstraße zu. Das Coupé mit dem Kennzeichen NE-KA 22 stand in der Einfahrt einer Doppelhaushälfte, teilte die Polizei mit. Um an den Autoschlüssel zu gelangen, hatten die Unbekannten die Haustür aufgehebelt - der Schlüssel befand sich im Flur des Hauses.