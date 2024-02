Suche nach goldener Kette Einbrecher stehlen Kapellenerin das liebste Erbstück

Als Anne Müller und ihr Ehemann in der Nacht zu vergangener Woche Samstag nach Hause kamen, haben sie an nichts Böses gedacht. Bis sie die Haustür aufschlossen. „Die Tür ging nicht richtig auf“, sagt Müller: „Von innen war die Sicherungskette eingelegt.“ Wie konnte das sein? Einen Moment lang dachte das junge Paar an einen schlechten Scherz. Aber dann stieg der Puls. Und als die beiden mit einer Taschenlampe durchs Fenster ins Innere leuchteten, folgte prompt der Schock: Ihr Zuhause an der Stifterstraße ist von Einbrechern durchwühlt worden.