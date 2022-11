Durchs Kellerfenster : Einbrecher stehlen Geld in der Elsener Grundschule

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in die Elsener Grundschule. (Symbolfoto) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Elsen Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in das Gebäude der Erich-Kästner-Grundschule in Elsen eingedrungen. Bislang gibt es keine Spur von den Tätern. Der Wert ihrer Beute liegt nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei weit unter dem des Schadens.

Die Tat hat sich zwischen 21.30 Uhr am Mittwochabend und 7 Uhr am Donnerstagmorgen ereignet. Irgendwann in diesem Zeitraum haben die Einbrecher an der Außenseite ein Kellerfenster aufgehebelt und sind in das Schulgebäude eingedrungen. „Drinnen wurden verschiedene Türen aufgebrochen, um in abgeschlossene Räume zu gelangen, die durchsucht wurden“, schilderte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Münzgeld aus einer Kaffeedose entwendet, dabei soll es sich aber lediglich um einen geringen Betrag gehandelt haben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens, der durch das Aufhebeln der Türen entstand, konnte am Donnerstag noch nicht beziffert werden.

Die Mitarbeiter des Kriminalkommissariats 24 haben die Ermittlungen im Fall der Erich-Kästner-Schule aufgenommen. Wer Verdächtiges in der Nacht zu Donnerstag beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 02131 3000 zu melden.

(wilp)