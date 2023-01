Schmuck und Geld gestohlen Einbrecher kamen über in Grevenbroich den Balkon

Südstadt · Eine 41 Jahre alte Grevenbroicherin kehrte am Dienstag gegen 18.30 Uhr in ihre Wohnung an der Kolpingstraße zurück und musste zu ihrer Verwunderung feststellen, dass ein Zimmerfenster geöffnet war.

25.01.2023, 13:51 Uhr

Die Einbrecher stiegen auf den Balkon. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein