Drei Fälle in Wevelinghoven und Kapellen Einbrecher im Norden des Stadtgebiets unterwegs

Die Polizei hat am vergangenen Freitagnachmittag und -abend insgesamt drei Einbrüche im nördlichen Stadtgebiet von Grevenbroich verzeichnet. Wie die Kreispolizeibehörde am Montag mitteilte, haben sich Unbekannte am Freitag zwischen 18 und 22 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Hülserweg in Wevelinghoven verschafft, indem sie eine Scheibe einschlugen. Sie durchwühlten mehrere Räume auf Wertgegenstände.