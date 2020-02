Kapellen : Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Kapellen Kapellen Die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Eichendorffplatz hebelten Einbrecher am Donnerstag, 13. Februar, zwischen 17 und 19.15 Uhr auf.

Drinnen durchsuchten die Eindringlinge Teile des Mobiliars nach Wertsachen. Was ihnen an Diebesgut in die Hände fiel, ist noch unbekannt. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird um einen Anruf unter der Rufnummer 02131 3000 gebeten.