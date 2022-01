Nach Einbruch in Neurath : Einbrecher auf Fahrrad von der Polizei gestellt

Neurath Kurz nach einem Einbruch wurde der Täter von der Polizei: Die Flucht auf einem Fahrrad gelang dem 56-jährigen Grevenbroicher nicht. Jetzt suchen die Ermittler den Eigentümer des „Fluchtfahrzeugs“.

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 4.20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude an der Frimmersdorfer Straße in Neurath. Ein Einbrecher hatte sich nach dem Einschlagen einer Glastür zunächst unbemerkt Zutritt zu den Büroräumen verschafft. Eine ankommende Reinigungskraft bemerkte beim Betreten des Gebäudes den Schaden und verständigte die Grevenbroicher Polizei.