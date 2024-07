Polizei sucht Zeugen Grevenbroicherin entdeckt nachts Einbrecher auf ihrem Balkon

Wie die Polizei mitteilte, ergriff der mutmaßliche Einbrecher sofort die Flucht. Er entkam in unbekannte Richtung. Er war dunkel bekleidet und soll circa 1,80 Meter groß sein. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet, die allerdings ohne Erfolg blieb. Die Ermittler suchen nun Zeugen: Wer in der Nacht zu Freitag in der Südstadt Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 in Verbindung zu setzen.