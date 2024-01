Vertikal-Windrad in Grevenbroich „Einarmiges Windrad“ soll abgebaut werden

Frimmersdorf · Am Vertikal-Windrad auf der Frimmersdorfer Höhe hat sich seit der letzten Havarie augenscheinlich nichts getan. Die Anlage ist weiträumig abgesperrt. In der Schweiz wird derweil an der Entwicklung geforscht. Wie es weitergehen soll.

12.01.2024 , 04:50 Uhr

Der Bereich um das Vertikal-Windrad ist seit Monaten gesperrt. Niemand darf sich der Anlage nähern. Foto: Kandzorra, Christian