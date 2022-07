Feuerwehr im Einsatz : Ein Verletzter nach Heckenbrand in Noithausen

Die Feuerwehr bekämpfte am Dienstagabend einen ausgedehnten Heckenbrand in Noithausen. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Noithausen Einhergehend mit einer starken Rauchentwicklung sind am Dienstagabend an der Ostpreußenstraße in Noithausen etwa 25 Meter Hecke in Flammen aufgegangen. Gegen 21.30 Uhr wurde die Feuerwehr an den Rand des Wohngebiets alarmiert. Ein Mensch musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert werden, er hatte Rauch eingeatmet.

Der Qualm zog bis zur Autobahn 46 und weiter Richtung Bedburdyck. Auch die Jüchener Feuerwehr musste wegen der Rauchsäule ausrücken, weil weitere Anrufer einen Brand auf den Feldern vermuteten. Schnell konnte der Rauch aber der Einsatzstelle in Noithausen zugeordnet werden. Nicht nur die Hecke, sondern auch im Garten verbaute alte Bahnschwellen sorgten für eine schnelle Ausbreitung des Brandes. Mit mehreren Trupps bekämpfte die Feuerwehr die Flammen.

Das Brand verursachte starken Rauch, der über die Autobahn bis nach Bedburdyck zog. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Wegen der Rauchausbreitung auf der A 46 wurde die Autobahnpolizei informiert. Die Bahnschwellen unterhalb der Hecke mussten, um einen endgültigen Löscherfolg zu erzielen, mit Schaum abgedeckt werden. Weil Löschwasser in die angrenzenden Felder floss, musste die Untere Wasserbehörde hinzugezogen werden.

Erst gegen 23.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. 21 Kräfte der Einheit Hemmerden und der hauptamtlichen Wache waren vor Ort. Weitere Kräfte der Einheit Stadtmitte besetzten während der Löschmaßnahmen die verwaiste Feuerwache an der St.-Florian-Straße. Zur Schadenshöhe und zur Ursache konnten am Mittwochmorgen noch keine Angaben gemacht werden.

