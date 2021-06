Feuerwehr im Einsatz : Ein Verletzter bei Kellerbrand in Neuenhausen

Neuenhausen In einem Haus mit zwei Wohneinheiten kam es am Mittwoch Mittag zu einem Kellerbrand. Ein Mensch wurde verletzt, zwei weitere Personen wurden durch die Feuerwehr betreut. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.

