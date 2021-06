Erweiterungsbau fürs Grevenbroicher Museum : Ein „Ufo“ für die Villa Erckens

Exklusiv Grevenbroich Für die geplante Museumserweiterung hat das Architektenbüro Kleszczewski und Partner eine Vision entwickelt: ein auf Stützen „schwebender“, metallisch glänzender Baukörper vor dem Museum – als Kontrast zur Villa Erckens. Was es damit auf sich hat.

Das las Kleszczewski und dachte gleich: „Die Villa Erckens ist ein Solitär, daneben kann auch nur ein anderer Solitär, etwas Eigenständiges entstehen.“ Mit einer spontanen Idee kam er ins Büro und fragte in die Runde: „Sollen wir in diese Richtung weiterdenken?“

Zudem soll der Anbau keine Fläche verbrauchen. „Der Platz unter dem Gebäude ist viel zu schade, um nicht genutzt zu werden, er könnte etwa für Veranstaltungen genutzt werden“, sagt Benedikt Krienen. Ein metallisch glänzendes Äußeres solle der Baukörper aufweisen, „je nach Lichteinfall ergeben sich immer wieder neue Anblicke.“ Zudem soll es viel Licht und viele Glaselemente geben, auch ein Glasboden wird vorgeschlagen. „Wir wollen freie Sichtachsen in alle Richtungen schaffen. Spaziergänger im Park sollen aber auch hineinblicken können, so neugierig werden auf das Innere“, erläutert Birk Kleszczeski. Den Vorschlag will das Büro der Stadt vorstellen. „Grevenbroich braucht eigenständige neue Architektur“, sagt Kleszczewski, der mit dem Vorstoß auch andere in der Stadt motivieren will, neue architektonische Vorschläge zu machen.