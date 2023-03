Feuerwehr im Großeinsatz Ein Toter und zwei Verletzte nach mutmaßlicher Explosion in Grevenbroich

Am Dienstag gegen 21.15 Uhr ist in einem Mehrfamilienhaus an der Straße „Am Anger“ in Grevenbroich-Allrath (Rhein-Kreis Neuss) ein Mensch ums Leben gekommen. Wie Anwohner berichteten, kam es am Abend zu einer Explosion in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Weitere Detonationen sollen direkt danach gefolgt sein. Auch Feuerbälle sollen aus dem Haus geschlagen sein. Sofort verständigten Nachbarn den Notruf. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst eilten mit starken Kräften zum Notfallort. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die betroffene Wohnung laut Einsatzleiter Paul Faßbender in Vollbrand.