Einsätze in Grevenbroich : Ein Toter und sechs Verletzte bei Unfällen

Ein 88 Jahre alter Mann aus Bedburg starb am Unfallort, der Wagen war gegen den Brückenpfeiler geprallt. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Drei schwere Unfälle in acht Stunden – das ist die traurige Bilanz auf Grevenbroicher Straßen am Montag. Bei Neurath starb ein Mann, sein Auto war gegen eine Brücke geprallt.

Zu einer ungewöhnlichen Häufung schwerer Verkehrsunfälle kam es am Montag, 24. September, auf Grevenbroicher Straßen: In weniger als acht Stunden ereigneten sich drei Unfälle – ein Toter und sechs Verletzte sind dabei insgesamt zu beklagen. Polizei und Rettungsdienst hatten alle Hände voll zu tun, mehrere Straßen mussten nach den Unfällen gesperrt werden.

Tödlich verunglückt ist am Montag Nachmittag ein 88 Jahre alter Mann aus Bedburg in der Nähe des Kraftwerks Neurath. Nach Auskunft der Polizei war er gegen 15.20 Uhr – offenbar mit hoher Geschwindigkeit – gegen einen Brückenpfeiler auf der Kreisstraße 24, in Höhe der Landstraße 213, gefahren. Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos. Der Bedburger erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Unfallursache ist bislang unbekannt, die Ermittlungen dauern an.

Zu Staus kam es am Mittag am Elsbachtunnel nach einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier Verletzten und drei beteiligten Autos. Die Polizei sperrte für fast zwei Stunden den Tunnel, eine Hauptverbindung in die Innenstadt, um die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme zu gewährleisten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 28-Jähriger, der mit seinem Auto und einem Anhänger aus Richtung Rheydter Straße im Tunnel unterwegs war, laut Angaben von Zeugen über die durchgezogene Linie in den Gegenverkehr gefahren. Während ein 65 Jahre alter Fahrer knapp ausweichen konnte, so dass das Auto mit Anhänger nur das Heck seines Wagens touchierte, konnte ein 66-Jähriger ebenfalls mit einem Auto einen Frontalzusammenstoß im Tunnel nicht vermeiden. Seine 65 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.



Zwei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall am Morgen bei Kapellen verletzt, auch dort war es zu einer Kollision mit dem Gegenverkehr gekommen. Gegen 8.45 Uhr war auf der Landstraße 361 zwischen Kapellen und Glehn ein 47-jähriger Mann aus Hückelhoven mit seinem Transporter in Richtung Glehn unterwegs. In Höhe der Einmündung der Röckrather Straße in die L 361 geriet er, wie die Polizei berichtet, mit seinem Wagen über die Linksabbiegerspur in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte der Transporter mit dem Auto eines 44-jährigen Jücheners. Durch die Wucht des Aufpralls touchierte der Transporter zudem ein Verkehrszeichen und einen Ampelmast. Beide Fahrer erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen, Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus. Die Landstraße 361 blieb während der Unfallaufnahme aus Richtung Glehn gesperrt.

Zu einer Kollision mit anschließender Fahrerflucht war es am Sonntag Abend, 23. September, bei Gustorf gekommen. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hilfe Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor gegen 22.25 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer im Bereich der Einmündung der Kreisstraße 22 in die Landstraße 116 in einer lang gezogenen Kurve die Kontrolle über sein Auto. Dabei kollidierte er unweit der Einmündung mit dem entgegenkommenden Auto eines 48-jährigen Grevenbroichers. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, sei der Fahrer des dunklen Autos in Richtung Landstraße 116 weitergefahren. Am Hyundai entstand bei dem Zusammenstoß erheblicher Sachschaden. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer blieb ohne Erfolg. Das Verkehrskommissariat Grevenbroich bittet nun um Hinweise zu dem Mann und zu dem dunklen Personenwagen unter der Telefonnummer 02131 3000.